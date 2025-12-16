Perugia notti da incubo in centro Il Comune chiede più controlli | Rafforzare i servizi nelle vie a rischio

Nelle ultime settimane, il centro di Perugia ha vissuto notti di crescente preoccupazione a causa di episodi di vandalismo e degrado. Il Comune ha quindi richiesto un aumento dei controlli e una presenza più capillare nelle vie considerate a rischio, per garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini e ai visitatori.

Perugia, 16 dicembre 2025 – “Riteniamo necessario che, come già avvenuto in passato, venga rafforzata la presenza e l’attività di controllo nelle aree interessate, anche attraverso servizi mirati e concentrati. L’obiettivo è prevenire comportamenti che possono degenerare e garantire ai cittadini un ambiente notturno sano, sicuro e vivibile, tutelando il diritto al riposo, alla piena fruizione delle proprie abitazioni e riducendo il rischio di atti di vandalismo e degrado”. Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana, chiede maggiori controlli delle forze dell’ordine sull’acropoli. Lanazione.it

