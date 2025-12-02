Smog ai limiti a Roma il Comune chiede di evitare l' uso dell' auto privata

Valori al limite in diverse centraline e previsioni che non promettono nulla di buono per i prossimi giorni. Il Comune di Roma, visto l’aumentare dell’inquinamento in città, sta cercando di correre ai ripari invitando i cittadini a utilizzare il meno possibile l’auto privata.Smog ai limitiAndando. 🔗 Leggi su Romatoday.it

