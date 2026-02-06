Slittino ultime prove a Cortina | Kindl e Langenhan i più veloci Fischnaller sempre competitivo

Si concludono le prove ufficiali a Cortina, con Kindl e Langenhan che si sono distinti come i più veloci. Nelle ultime sessioni di allenamento, il ghiaccio si è dimostrato più scivoloso e ha permesso ai piloti di migliorare le loro prestazioni. Kindl ha segnato il miglior tempo nella quinta run, mentre Langenhan ha risposto nella sesta, confermando la loro competitività in vista della gara. Fischnaller si conferma sempre tra i più pronti.

Ultima giornata di allenamenti ufficiali per il singolo maschile: ghiaccio più veloce sulla pista di Cortina, miglior tempo assoluto per Kindl nella quinta run e risposta di Langenhan nella sesta. L'azzurro Fischnaller costantemente tra i migliori in vista delle quattro manche olimpiche. Nel quinto training, disputato su un ghiaccio apparso sensibilmente più veloce rispetto ai giorni precedenti, è stato l'austriaco Wolfgang Kindl a firmare il miglior tempo in 53"223, il crono più rapido fatto registrare finora sulla pista ampezzana.

