LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Kindl in testa nella seconda manche attesa per Fischnaller e Felderer

Questa sera si sono svolte le prove del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Kindl si prende la testa dopo la seconda manche, mentre i fan aspettano con ansia le performance di Fischnaller e Felderer. Ferlazzo si posiziona ottavo, con un buon tempo di 54.165 secondi, a pochi millesimi dal leader. La sfida tra gli atleti è ancora aperta, e le prossime run potrebbero cambiare tutto.

21.18 Ferlazzo si inserisce in ottava posizione in 54.165 con un ritardo di 665 millesimi. È il momento di Jozef Ninis. 21.17 Settima posizione per Cretu in 54.147. Tocca ora all'australiano Alexander Ferlazzo. 21.15 Decimo tempo per Craciun in 54.794 ed un ritardo di 1.294 da Kindl. Tocca ora a Valentin Cretu. 21.13 Undicesimo posto per Zhenyu Bao in 55.425. Partito Eduard-Mihai Craciun. 21.12 TERZO!! Mueller stoppa il cronometro in 53.614, peggiorando di quasi 3 decimi il tempo della prima manche, e chiude anche alle spalle di Aparjods. 21.10 Terza posizione per Gleirscher che chiude in 53. Questa sera le prove di slittino singolo maschile a Milano sono partite con Mueller che ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche. Questa sera sono riprese le prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 20.37 Dodicesimo posto per Grancagnolo in 54.192. È il momento di Leon Felderer, primo italiano alla partenza. SI COMINCIA Riflettori accesi sul budello di Cortina d'Ampezzo! Dalle 19.30 sono in programma le prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino! È il momento di Dominik Fischnaller e compagni, dai dai daiiiiiiiiiiiiiiii

