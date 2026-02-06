LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Langenhan avanti a tutti attesa per Fischnaller e Felderer

Questa mattina le prove di slittino singolo maschile alle Olimpiadi hanno visto Langenhan in testa, mentre Fischnaller e Felderer aspettano il loro turno. Kohala ha chiuso al dodicesimo posto con un tempo di 53.963, mentre lo svedese non riesce a mantenere la posizione in quinta manche. La competizione si fa sempre più intensa in vista delle finali.

11.30 Kohala chiude al dodicesimo posto con un 53.963. Lo svedese non riesce a confermare la decima posizione in quinta manche. 11.28 L'ucraino Dukack non fa meglio del suo connazionale e chiude con un 53.701. 11.27 Settimo posto invece per Mandziy che ha chiuso con un 53.771. 11.25 Ottavo posto per Repilov che chiude a 53.836. 11.24 Berzins non ripete la gara del connazionale chiudendo sesto a 53.657. 11.21 SECONDO APARJODS! Il lettone spezza il dominio tedesco piazzandosi dietro Langenhan con un favoloso 53.171. 11.20 Cretu fa meglio del compagno di squadra e si piazza al quinto posto provvisorio con un ottimo 53. 11.14 Buon tempo di Greiner che va quarto con un 53.841. 11.12 Bao chiude a 55.126 e si piazza quinto al posto ...

