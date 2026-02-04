Vannacci | Salvini ha tradito gli ideali della Lega È ora di dare una svegliata al centrodestra

Vannacci risponde a Salvini a poche ore dalla sua uscita dalla Lega. Dice che non si sente un traditore e accusa il leader del partito di aver tradito gli ideali della Lega. Vannacci non vuole essere riconosciuto come colui che ha abbandonato i valori del movimento. La polemica tra i due si fa sempre più accesa.

Vannacci replica a Salvini a poche ore dalla sua uscita dalla Lega: "Non devo essergli grato. Non sono un traditore, semmai è lui che ha tradito valori e ideali del partito". E sulla sua nuova forza politica, Futuro nazionale, aggiunge: "Sondaggi mi danno al 4%, mica male".🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto Borghezio, ex eurodeputato e storico membro della Lega, ha deciso di uscire dal partito.

La Lega è in allarme dopo la mossa di Vannacci.

Salvini frena su Vannacci: La forza della Lega sono le persone, non un capitano o un generale

Vannacci lascia la Lega, è scontro con Salvini: È lui che ha tradito le promesseLa frattura nella destra italiana: Vannacci lascia la Lega di Salvini per fondare un nuovo progetto politico basato su coerenza e valori. Ecco il suo ultimo commento in un'intervista a Repubblica. notizie.it

Vannacci: Salvini ha tradito gli ideali della Lega. È ora di dare una svegliata al centrodestraVannacci replica a Salvini a poche ore dalla sua uscita dalla Lega: Non devo essergli grato. Non sono un traditore, semmai è lui che ha tradito valori e ideali del partito. E sulla sua nuova forza ... fanpage.it

