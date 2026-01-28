Il nuovo simbolo di Vannacci crea agitazione nella Lega Romeo | Chiarisca al più presto con Salvini

La Lega è in allarme dopo la mossa di Vannacci. Il generale ha depositato il marchio 'Futuro Nazionale' e ora si parla di un suo possibile nuovo partito. Romeo chiede che Vannacci chiarisca subito con Salvini, mentre tra i leghisti cresce la preoccupazione per eventuali divisioni interne. La situazione resta aperta e ancora tutta da chiarire.

Vannacci farà un nuovo partito? Se lo chiedono in tanti, dopo che il generale ha depositato il nuovo marchio 'Futuro Nazionale' all'Ufficio brevetti europei. Per ora il vicesegretario della Lega non si sbilancia, ma i big del partito auspicano un chiarimento al più presto tra lui e Salvini.

