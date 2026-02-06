Singapore Airshow la porta dell’Asia per l’aerospazio premia l’Italia

All’apertura del salone aerospaziale di Singapore, Leonardo ha fatto una mossa importante. L’azienda italiana ha firmato una lettera d’intenti con PT-ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa indonesiano. L’accordo riguarda la fornitura e il supporto di velivoli M-346F Block 20 alla Forza aerea dell’Indonesia. È la prima grande firma internazionale dell’anno per il settore aerospaziale italiano.

Mossa italiana al salone aerospaziale di Singapore: al primo Airshow internazionale dell’anno, Leonardo ha annunciato la firma di una Lettera d’Intenti con PT-ESystem Solutions Indonesia e con il Ministero della Difesa della stessa Repubblica, per la fornitura e il supporto di velivoli M-346F Block 20 alla Forza aerea della nazione asiatica. L’accordo segue la selezione dell’addestratore italiano da parte del Ministero della Difesa indonesiano per sostituire gli ormai obsoleti Bae Hawk. La Lettera d’Intenti prevede anche la fornitura di un’ampia gamma di servizi di supporto, manutenzione, revisione e capacità di addestramento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Singapore Airshow, la porta dell’Asia per l’aerospazio premia l’Italia Approfondimenti su Singapore Airshow Singapore Airshow al via: acrobazie spettacolari e velivoli da tutta l’Asia-Pacifico Questa mattina il Singapore Airshow è partito con un grande spettacolo. China flexes its muscle at Singapore Airshow as US isolated La Cina ha mostrato i muscoli alla Singapore Airshow, attirando l’attenzione di molti delegati della regione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Singapore Airshow Argomenti discussi: Leonardo porta l'M-346 in Indonesia: lettera d'intenti per addestramento, manutenzione e localizzazione. Singapore Airshow, la porta dell’Asia per l’aerospazio premia l’ItaliaImportante accordo di Leonardo per gli addestratori M346F all’Indonesia; forte spinta ecologica dei grandi costruttori per l’uso di carburante green. Industria cinese ancora senza certificazioni occid ... panorama.it Spettacolo al Singapore Airshow, le immagini delle acrobazie mozzafiatoIl Singapore Airshow ha preso il via con un’imponente e spettacolare esibizione di acrobazie aeree, che ha visto protagonisti velivoli provenienti da tutta la regione Asia-Pacifico. Fuochi d’artificio ... msn.com Nel corso del Singapore Airshow, Leonardo ha annunciato la firma di una Lettera d’Intenti (Letter of Intent – LOI) con PT ESystem Solutions Indonesia ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia volto a collaborare per la fornitura ed il s... x.com Il costruttore aeronautico cinese di proprietà statale Comac si presenta con forza al Singapore Airshow puntando sul suo modello C919 come terza opzione reale per l’Asia-Pacifico, sfruttando i ritardi cronici di Airbus e Boeing. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.