Questa mattina il Singapore Airshow è partito con un grande spettacolo. Le acrobazie aeree hanno attirato un folto pubblico, mentre velivoli provenienti da diversi Paesi dell’Asia-Pacifico hanno mostrato le loro evoluzioni nel cielo. L’evento, uno dei più importanti nel settore aeronautico, si svolge con grande entusiasmo e aspettative.

(LaPresse) Il Singapore Airshow ha preso il via con un’imponente e spettacolare esibizione di acrobazie aeree, che ha visto protagonisti velivoli provenienti da tutta la regione Asia-Pacifico. Fuochi d’artificio, tailspin, capriole e sorvoli a bassa quota hanno scandito l’apertura dello show biennale, che ha riunito aerei militari e commerciali. Tra i momenti più suggestivi, l’esibizione della Royal Malaysian Air Force, che ha inscenato un “bombardamento” di chaff durante una salita costante, catturando l’attenzione del pubblico. Applausi anche per il Jupiter Aerobatic Team dell’Aeronautica Militare Indonesiana, protagonista di una serie di capriole eseguite durante una spettacolare picchiata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Singapore Airshow al via: acrobazie spettacolari e velivoli da tutta l’Asia-Pacifico

Approfondimenti su Singapore Airshow

Il 2026 a Taranto inizia con un evento musicale di rilievo: il gruppo Sonics si esibirà l’1 gennaio alle ore 20.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Singapore Airshow

Argomenti discussi: Embraer presenta la coppia di motori di nuova generazione E195-E2 e KC-390 Millennium al Singapore Airshow; Singapore lancerà il primo aprile un'agenzia spaziale nazionale; Singapore guarda allo Spazio: nasce la National Space Agency per entrare da protagonista nella Space Economy.

Singapore Airshow al via: acrobazie spettacolari e velivoli da tutta l’Asia-Pacifico(LaPresse) Il Singapore Airshow ha preso il via con un’imponente e spettacolare esibizione di acrobazie aeree, che ha visto protagonisti ... stream24.ilsole24ore.com

Aerei ed elicotteri. Singapore Airshow dal 3 al 8 febbraio 2026Singapore Airshow (3-8 febbraio) è una delle esposizioni internazionali più influenti al mondo nel settore aerospaziale e della difesa, fornendo una piattaforma per gli stakeholder per stringere all ... avionews.it

Embraer ha annunciato la sua presenza alla decima edizione del Singapore Airshow, che si terrà dal 3 all'8 febbraio #Embraer #Eve #Singapore #SingaporeAirshow - facebook.com facebook