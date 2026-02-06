China flexes its muscle at Singapore Airshow as US isolated

La Cina ha mostrato i muscoli alla Singapore Airshow, attirando l’attenzione di molti delegati della regione. Durante l’evento, le forze militari e aeronautiche cinesi hanno esposto nuove tecnologie e capacità, facendo capire di voler rafforzare la propria presenza. La manifestazione si svolge in un momento in cui gli Stati Uniti sembrano meno coinvolti nella zona, lasciando spazio a Pechino di farsi notare. Le immagini di volo e le dimostrazioni tecniche hanno attirato i commenti di analisti e osservatori, tutti pronti a valutare cosa significhi questa esib

The U.S. military has demonstrated its power this year through the precision extraction of Venezuelan President Nicolas Maduro and a major naval buildup around Iran. Yet President Donald Trump has been vocal in his criticism of some of U.S. allies and imposed tariffs on them, creating an opening for China. Chinese state media reported the team had used mid-air refuelling to fly directly to Singapore for the high-profile deployment. "That's a bit of a message to say: Our power projection is growing," said Tim Robinson, editor-in-chief of the Royal Aeronautical Society's Aerospace magazine. "It's one of the key enablers a modern air force should have.

