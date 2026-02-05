Salvini | Vannacci ingrato il suo posto in Ue è della Lega

Matteo Salvini non ha molti dubbi sul futuro di Roberto Vannacci. Durante un incontro con i giornalisti, il leader della Lega ha detto di essere tranquillo riguardo alla sua uscita dal partito. “Per me il capitolo è chiuso”, ha affermato, aggiungendo che il posto di Vannacci in Europa spetta alla Lega, non a lui. Salvini non ha nascosto la sua amarezza, definendo Vannacci ‘ingrato’, e ha ribadito che non ci sono margini per riaperture di discussioni.

ROMA – Matteo Salvini si definisce ‘sereno’ rispetto all’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega. Poi ritorna sull’argomento durante il momento domande con i giornalisti: “Per me il capitolo e’ chiuso. Io ho la tessera della Lega in tasca dal ’91. Ne ho visti tanti e soprattutto qualcuno che non ha mantenuta la parola data. Cito il titolo di un libro della dottoressa Parsi, scomparsa nelle ultime ore. ‘Ingrati’. Pazienza”. E aggiunge: “Non ci rimango piu’ male, stanotte ho dormito bene. Aveva i miei voti e quelli della mia famiglia. Era un candidato della Lega e ho fatto io campagna elettorale per lui, aprendogli le porte quando erano tutti contro di lui. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

