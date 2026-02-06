Sindacati su Rischio | Non si considerano effetti della legge 41-bis

I sindacati in Sardegna protestano contro il governo. Loro criticano la decisione di spostare detenuti in regime 41-bis negli istituti penitenziari dell’isola. In diverse città, come Cagliari, Nuoro e Sassari, i rappresentanti dei lavoratori hanno manifestato il loro malcontento, sottolineando che non si sono presi in considerazione gli effetti di questa scelta. La decisione ha acceso le polemiche e aumentato la tensione tra le parti.

**Un’onda di rabbia dei sindacati in Sardegna contro la nuova disposizione della legge 41-bis.** Nel cuore della regione, a Cagliari, Nuoro e Sassari, l’attivismo sindacale è cresciuto in risposta a una decisione del governo: spostare detenuti in regime di 41-bis negli istituti penitenziari della Sardegna. Una mossa che i vertici di Cgil, Cisl e Uil definiscono «una decisione profondamente scorretta, sproporzionata e lesiva del territorio e dei diritti collettivi dei cittadini sardi». I sindacati, in particolare i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil – con Fausto Durante, Pier Luigi Ledda e Fulvia Murru – hanno espresso con fermezza il loro divieto alla proposta, lanciando un appello diretto al Ministero della Giustizia e al Governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

