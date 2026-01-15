Case popolari l’Amministrazione di Arezzo analizza gli effetti della sentenza sulla legge regionale

Arezzo, 15 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Arezzo ha avviato un’analisi approfondita sugli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale relativa alla Legge Regionale n. [numero]. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sulle politiche e sulla gestione delle case popolari nel territorio, aprendo nuovi scenari per l’erogazione dei servizi abitativi pubblici. L’ente si impegna a valutare attentamente le implicazioni per garantire continuità e trasparenza nelle attività

Arezzo, 15 gennaio 2026 – In merito alla recente decisione della Corte Costituzionale riguardante la Legge Regionale n. 2 della Toscana, l'Amministrazione Comunale di Arezzo informa che i propri uffici sono già pienamente operativi per valutare l'impatto del provvedimento. Sebbene la sentenza non sia ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il dirigente dell'Ufficio Casa, il Segretario Generale e l'Ufficio Legale del Comune hanno avviato un approfondimento tecnico per comprendere le conseguenze sulla gestione della graduatoria attualmente efficace. "Si tratta di una situazione estremamente complessa sotto il profilo giuridico e amministrativo - dichiara l'assessore Monica Manneschi -.

