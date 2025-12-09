Un italiano su due si dice favorevole al ripristino della leva militare obbligatoria | gli effetti sciagurati della propaganda

Un italiano su due si dichiara favorevole al ripristino della leva militare obbligatoria, evidenziando l'influenza della propaganda bellicista. Gli effetti di questa comunicazione propagandistica stanno iniziando a manifestarsi, suscitando riflessioni sul clima sociale e sulle percezioni pubbliche riguardo alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Gli effetti sciagurati della propaganda bellicista cominciano a emergere Un italiano su due si dice favorevole al ritorno della leva militare obbligatoria. È quanto recentemente evidenziato dal quotidiano sabaudo "La Stampa". Dunque, metà circa degli italiani sono fondamentalmente d'accordo

