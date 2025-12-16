Manovra Cgil contro il governo | Sulla penalizzazione per chi ha riscattato la laurea evidenti profili di incostituzionalità

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil critica duramente il governo per le nuove misure sulle pensioni inserite nel maxi-emendamento alla legge di Bilancio, evidenziando potenziali profili di incostituzionalità nella penalizzazione per chi ha riscattato la laurea. La sospetta manovra ha suscitato reazioni negative, sollevando dubbi sulla legittimità delle recenti disposizioni.

manovra cgil contro il governo sulla penalizzazione per chi ha riscattato la laurea evidenti profili di incostituzionalit224

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Cgil contro il governo: “Sulla penalizzazione per chi ha riscattato la laurea evidenti profili di incostituzionalità”

La Cgil contro il governo per la pesante stretta sulle pensioni arrivata a sorpresa con il maxi-emendamento alla legge di Bilancio depositato martedì in commissione al Senato. “Si andrà in pensione sempre più tardi”, commenta la segretaria confederale Lara Ghiglione. “Con queste scelte l’esecutivo riesce in un’impresa clamorosa, quella di superare persino la legge Monti-Fornero, rendendo il sistema previdenziale ancor più rigido, ingiusto e punitivo per lavoratrici e lavoratori”. “Non siamo di fronte a semplici aggiustamenti tecnici”, prosegue la dirigente sindacale, “ma a un vero e proprio inasprimento strutturale del sistema”. Ilfattoquotidiano.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sciopero CGIL contro la manovra del governo la manifestazione a Modena

Video Sciopero CGIL contro la manovra del governo la manifestazione a Modena

manovra cgil contro governoNEWS - Sciopero generale della CGIL contro la Manovra del Governo - Disagi per chi si sposta oggi con lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra di Bilancio. napolimagazine.com

manovra cgil contro governoSciopero generale della Cgil contro la manovra ingiusta e dannosa del governo Meloni - La Cgil scende in piazza oggi in tutta Italia contro una manovra di Bilancio che considera ingiusta e dannosa per i lavoratori, i giovani e i servizi pubblici. globalist.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.