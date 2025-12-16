Manovra Cgil contro il governo | Sulla penalizzazione per chi ha riscattato la laurea evidenti profili di incostituzionalità

La Cgil critica duramente il governo per le nuove misure sulle pensioni inserite nel maxi-emendamento alla legge di Bilancio, evidenziando potenziali profili di incostituzionalità nella penalizzazione per chi ha riscattato la laurea. La sospetta manovra ha suscitato reazioni negative, sollevando dubbi sulla legittimità delle recenti disposizioni.

La Cgil contro il governo per la pesante stretta sulle pensioni arrivata a sorpresa con il maxi-emendamento alla legge di Bilancio depositato martedì in commissione al Senato. "Si andrà in pensione sempre più tardi", commenta la segretaria confederale Lara Ghiglione. "Con queste scelte l'esecutivo riesce in un'impresa clamorosa, quella di superare persino la legge Monti-Fornero, rendendo il sistema previdenziale ancor più rigido, ingiusto e punitivo per lavoratrici e lavoratori". "Non siamo di fronte a semplici aggiustamenti tecnici", prosegue la dirigente sindacale, "ma a un vero e proprio inasprimento strutturale del sistema".

Sciopero generale della Cgil contro la manovra ingiusta e dannosa del governo Meloni - La Cgil scende in piazza oggi in tutta Italia contro una manovra di Bilancio che considera ingiusta e dannosa per i lavoratori, i giovani e i servizi pubblici. globalist.it

MANOVRA FINANZIARIA, L’INFORMAZIONE PAGA IL CONTO Occupazione a rischio, risorse ridotte e un settore sotto attacco, colpito lavoro, libertà, qualità https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/manovra-linformazione-paga-il-conto-qawnvavw Slc Cgil - facebook.com facebook

Cgil, piazze contro la manovra Mezzo milione in cinquanta città per lo sciopero generale. Maurizio Landini: «L’unico investimento pubblico della destra è nel riarmo» A crescere è solo l’occupazione della fascia over 50, erano 4 milioni oggi sono più di 11 Ricc x.com

