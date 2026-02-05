Arriva il decreto sulla parità salariale | i lavoratori potranno conoscere gli stipendi medi dei colleghi divisi per genere

Il governo ha messo sul tavolo un nuovo decreto sulla parità salariale. Da oggi, i lavoratori potranno conoscere gli stipendi medi dei colleghi divisi per genere. Si tratta di un passo deciso per aumentare la trasparenza e combattere le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Il testo, già approvato in consiglio dei ministri, recepisce la direttiva europea e punta a ridurre il divario di genere nei salari.

Arriva in consiglio dei ministri il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2023970 sulla parità di retribuzione tra uomini e donne: dovrebbe segnare un passo importante verso il rafforzamento della trasparenza salariale e la riduzione del gender pay gap. La bozza, composta da 16 articoli, è una cornice che andrà poi riempita, ma riguarda tutti i lavoratori e tutte le categorie, compresi i rapporti a termine, il lavoro domestico, l’apprendistato, i contratti in somministrazione e il lavoro intermittente. L’obiettivo è garantire che due persone che fanno lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore guadagnino la stessa cifra, indipendentemente dal genere, attraverso nuovi obblighi e meccanismi di controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva il decreto sulla parità salariale: i lavoratori potranno conoscere gli stipendi medi dei colleghi divisi per genere Approfondimenti su parità salariale Stipendi, arriva il diritto a conoscere quanto guadagnano i colleghi: decreto al Consiglio dei ministri con le novità sulla trasparenza retributiva Il governo sta per approvare un nuovo decreto che obbliga le aziende a mostrare le retribuzioni dei dipendenti. Potrai conoscere lo stipendio dei colleghi: trasparenza salariale, come cambia il lavoro in Toscana La normativa europea sulla trasparenza salariale introduce nuove modalità di accesso alle informazioni sugli stipendi dei dipendenti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su parità salariale Argomenti discussi: Retribuzioni, arriva il decreto sulla trasparenza e la parità; Stipendi, arriva il diritto a conoscere quanto guadagnano i colleghi: decreto al Consiglio dei ministri con le novità sulla trasparenza retributiva; PA digitale, arriva il decreto Pnrr. Butti: Una semplificazione concreta; Trasparenza salariale, arriva il decreto: stipendi più chiari e stop al gender pay gap. Stipendi, arriva il diritto a conoscere quanto guadagnano i colleghi: decreto al Consiglio dei ministri con le novità sulla trasparenza retributivaIl Consiglio dei ministri si appresta a varare un decreto legislativo che introduce il diritto alla trasparenza retributiva per tutti i lavoratori italiani. orizzontescuola.it Trasparenza salariale, arriva il decreto: stipendi più chiari e stop al gender pay gapDomani il testo in Consiglio dei ministri per recepire la direttiva europea: salari indicati nelle offerte di lavoro e nuovi obblighi per le imprese ... panorama.it Il decreto attuativo della Carta del docente non arriva, gli importi restano ignoti e migliaia di insegnanti non riescono a programmare corsi facebook Arriva il decreto sulla parità retributiva: se lo stipendio è del 5% sotto la media si può chiedere conto all’azienda ilsole24ore.com/art/arriva-dec… x.com

