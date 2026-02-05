Arriva il decreto sulla parità salariale | i lavoratori potranno conoscere gli stipendi medi dei colleghi divisi per genere
Il governo ha messo sul tavolo un nuovo decreto sulla parità salariale. Da oggi, i lavoratori potranno conoscere gli stipendi medi dei colleghi divisi per genere. Si tratta di un passo deciso per aumentare la trasparenza e combattere le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Il testo, già approvato in consiglio dei ministri, recepisce la direttiva europea e punta a ridurre il divario di genere nei salari.
Arriva in consiglio dei ministri il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2023970 sulla parità di retribuzione tra uomini e donne: dovrebbe segnare un passo importante verso il rafforzamento della trasparenza salariale e la riduzione del gender pay gap. La bozza, composta da 16 articoli, è una cornice che andrà poi riempita, ma riguarda tutti i lavoratori e tutte le categorie, compresi i rapporti a termine, il lavoro domestico, l’apprendistato, i contratti in somministrazione e il lavoro intermittente. L’obiettivo è garantire che due persone che fanno lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore guadagnino la stessa cifra, indipendentemente dal genere, attraverso nuovi obblighi e meccanismi di controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su parità salariale
Stipendi, arriva il diritto a conoscere quanto guadagnano i colleghi: decreto al Consiglio dei ministri con le novità sulla trasparenza retributiva
Il governo sta per approvare un nuovo decreto che obbliga le aziende a mostrare le retribuzioni dei dipendenti.
Potrai conoscere lo stipendio dei colleghi: trasparenza salariale, come cambia il lavoro in Toscana
La normativa europea sulla trasparenza salariale introduce nuove modalità di accesso alle informazioni sugli stipendi dei dipendenti.
Ultime notizie su parità salariale
