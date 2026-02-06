Silvia muore a 20 anni mentre va all’università | il padre lo scopre così dolore senza fine

Una giovane di 20 anni ha perso la vita in un incidente sulla statale 17, tra Castelpetroso, Campobasso e Isernia, giovedì scorso. Silvia stava andando all’università quando la sua auto si è scontrata con un altro veicolo. Il papà, che ha scoperto la notizia poco dopo, ha vissuto momenti di dolore senza fine. La strada è stata subito chiusa, e i soccorritori non hanno potuto fare molto per salvare la ragazza. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto choc.

Una ragazza di 20 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 17, all'altezza di Castelpetroso, tra Campobasso e Isernia, nella giornata di giovedì 5 febbraio. La vittima si chiamava Silvia Carlucci, viveva a Isernia ed era studentessa universitaria. La giovane viaggiava a bordo di una Fiat Panda azzurra che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un Tir che procedeva in senso contrario. L' impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla ragazza. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Silvia Carlucci si stava dirigendo a Campobasso, dove frequentava l' Università del Molise, per seguire le lezioni.

