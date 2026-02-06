Scontro auto-tir Silvia muore a 20 anni mentre va all'Università | il papà avvisato da un alert sul telefono

Questa mattina, Silvia Carlucci, 20 anni, ha perso la vita in un incidente tra un’auto e un tir. La ragazza stava andando all’università di Campobasso quando è avvenuto lo scontro. Il papà, che si trovava a casa, ha ricevuto un allarme sul telefono e si è subito preoccupato. Purtroppo, per Silvia non c’era più niente da fare. La città si stringe attorno alla famiglia, sconvolta da questa tragedia improvvisa.

