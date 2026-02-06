Si schianta con l' auto contro un tir mentre va all' università Silvia Carlucci muore a 20 anni | il papà lo scopre da un alert sul telefono

Una ragazza di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale questa mattina. Silvia Carlucci stava andando all’università quando, per cause ancora da chiarire, la sua auto si è scontrata contro un tir. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale e, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. Il padre di Silvia ha scoperto la tragedia solo dopo aver ricevuto un alert sul telefono, quando ormai era troppo tardi. La polizia sta facendo i rilievi per capire cosa sia successo.

Aveva solo 20 anni e stava andando all'università, quando la sua vita si è spezzata in un terribile incidente. Silvia Carlucci alla guida della sua Fiat Panda azzurra si è scontrata contro un tir che procedeva in senso opposto. L'impatto, avvenuto il 5 febbraio sulla statale 17, all'altezza di Castelpetroso, tra Campobasso e Isernia, non le ha lasciato scampo. L'alert sul telefono del papà Quando i soccorsi sono arrivati, allertati dall'autista del mezzo pesante, rimasto illeso, per Silvia non c'era già più niente da fare. Ad accorrere sul luogo della tragedia anche il papà di Silvia, dopo aver ricevuto un alert sul telefono, una funzione per segnalare ai contatti di emergenza un incidente che lei stessa aveva attivato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Si schianta con l'auto contro un tir mentre va all'università, Silvia Carlucci muore a 20 anni: il papà lo scopre da un alert sul telefono Approfondimenti su Silvia Carlucci Scontro auto-tir, Silvia muore a 20 anni mentre va all’Università: il papà avvisato da un alert sul telefono Questa mattina, Silvia Carlucci, 20 anni, ha perso la vita in un incidente tra un’auto e un tir. Studentessa muore nel frontale contro un tir: il padre avvertito da un alert sul cellulare Questa mattina una giovane studentessa ha perso la vita in un incidente frontale contro un tir. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Silvia Carlucci Argomenti discussi: Si schianta con l'aereo: sopravvive e pubblica il video; Si schianta con l’auto contro un albero, grave un uomo di 56 anni; Si schianta con l’auto contro l’albero: un ferito grave; Soncino, con l'auto si schianta contro un muro. Si schianta con l'auto contro un tir mentre va all'università, Silvia Carlucci muore a 20 anni: il papà lo scopre da un alert sul telefonoAveva solo 20 anni e stava andando all'università, quando la sua vita si è spezzata in un terribile incidente. Silvia Carlucci alla guida della sua Fiat Panda azzurra si ... leggo.it Travolge un ciclista e poi si schianta con l'auto contro un supermercato: almeno tre i mortiTerribile incidente negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove un’auto prima ha travolto un ciclista, poi si è schiantata contro un supermercato. Sono almeno tre i morti. Nella tarda ... notizie.it La giovane era partita da Isernia ed era diretta aCampobasso per sostenere un esame universitario ... #Mortale #Silvia #direttore #Parcodeiprincipihotel #Carlucci #incidente facebook Vari gli incidenti che non hanno lasciato scampo sul tratto della Statale 17 dove oggi ha perso la vita Silvia Carlucci. L’ultimo in ordine di tempo, nel 2023, con vittima Giuseppe Fragolini #IoSeguoTgr x.com

