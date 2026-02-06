Luigi Di Maio ha risposto alle proposte di restringere le libertà democratiche, mettendo in guardia dal usare eventi recenti come scusa. Secondo la leader del partito, non bisogna mettere in discussione il diritto di manifestare. La libertà di protesta, ha insistito, resta un pilastro della democrazia e non può essere sacrificata.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Non si usi quanto accaduto per giustificare nuove strette alle libertà democratiche, la libertà di manifestazione è fondamentale per una democrazia, non deve essere compromessa". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Sicurezza: Schlein, no a nuove strette alle libertà democratiche'**

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, attacca duramente le nuove norme sulla sicurezza, che definisce liberticide.

Sono scese in strada le Donne Democratiche di Arezzo, pronte a difendere il diritto al consenso e contro ogni forma di arretramento sui diritti femminili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sicurezza e referendum, il campo largo è unito. E adesso il No ci crede; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; Meloni: Sulla sicurezza non arretriamo. Poi sfida Schlein: Speriamo in impegno comune; Meloni chiama Schlein: insieme per la Sicurezza. Sì al daspo per i violenti.

Dritto e rovescio. . "Sono contenta che la sinistra abbia scoperto il tema della sicurezza visto che per anni hanno detto che il problema non c'era" Giorgia Meloni a #drittoerovescio sulle parole di Elly Schlein sulla sicurezza facebook

Dite che la sicurezza è la vostra priorità. Ma quale Quella dei decreti che fanno rumore o quella della case che faticano a restare in piedi Anche quella degli sfollati di #Niscemi è sicurezza. La solidarietà non si annuncia, si finanzia. #Schlein x.com