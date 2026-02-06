**Sicurezza | Schlein no a nuove strette alle libertà democratiche' **

Luigi Di Maio ha risposto alle proposte di restringere le libertà democratiche, mettendo in guardia dal usare eventi recenti come scusa. Secondo la leader del partito, non bisogna mettere in discussione il diritto di manifestare. La libertà di protesta, ha insistito, resta un pilastro della democrazia e non può essere sacrificata.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Non si usi quanto accaduto per giustificare nuove strette alle libertà democratiche, la libertà di manifestazione è fondamentale per una democrazia, non deve essere compromessa". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

