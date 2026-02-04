Sicurezza Schlein | nuove norme liberticide slogan per coprire fallimenti

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, attacca duramente le nuove norme sulla sicurezza, che definisce liberticide. Durante un comizio a Roma, accusa l’opposizione di usare slogan e bandierine per nascondere i fallimenti sulla gestione delle zone colpite dal ciclone Harry. Schlein insiste: “Vogliamo parlare di sicurezza reale, non di chiacchiere e titoli di giornale”.

Roma, 4 feb. (askanews) – "Voi volete parlare di nuove norme liberticide mentre noi vogliamo parlare di sicurezza concreta, non di slogan e titoli di giornale, bandierine piantate per coprire il vostro fallimento sulla sicurezza sulle zone colpite dal ciclone Harry". Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in aula sulla informativa del ministro Musumeci sul maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna. "Avete deciso di far votare il Parlamento oggi sugli impegni per la sicurezza e vi siete rifiutati di votare gli impegni per queste famiglie".

Il centrodestra accusa il governo di scaricare sui sindaci le responsabilità legate alla gestione delle emergenze, sostenendo che si tratti di un tentativo di nascondere i propri fallimenti.

