Sicurezza | Schlein ' è fallimento governo Meloni no a scaricabarile su nostri sindaci' **

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente il governo Meloni sulla gestione della sicurezza. Secondo lei, è un fallimento mettere il peso di tutto sui sindaci e sulle amministrazioni locali. Schlein afferma che la sicurezza è una questione che spetta al governo centrale e chiede di assumersi le proprie responsabilità, senza scaricare tutto sui sindaci. La polemica si accende mentre la situazione in alcune città si fa più difficile.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza e l'ordine pubblico sono responsabilità del governo nazionale. La smettessero di scaricare le responsabilità sui nostri sindaci. La sicurezza è il fallimento del governo Meloni". Lo dice Elly Schlein alla Direzione del Pd.

La leader del Partito Democratico, Schlein, attacca duramente il governo Meloni sulla sicurezza.

Il centrodestra accusa il governo di scaricare sui sindaci le responsabilità legate alla gestione delle emergenze, sostenendo che si tratti di un tentativo di nascondere i propri fallimenti.

