**Sicurezza | Schlein ' è fallimento governo Meloni no a scaricabarile su nostri sindaci' **
La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, critica duramente il governo Meloni sulla gestione della sicurezza. Secondo lei, è un fallimento mettere il peso di tutto sui sindaci e sulle amministrazioni locali. Schlein afferma che la sicurezza è una questione che spetta al governo centrale e chiede di assumersi le proprie responsabilità, senza scaricare tutto sui sindaci. La polemica si accende mentre la situazione in alcune città si fa più difficile.
Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza e l'ordine pubblico sono responsabilità del governo nazionale. La smettessero di scaricare le responsabilità sui nostri sindaci. La sicurezza è il fallimento del governo Meloni". Lo dice Elly Schlein alla Direzione del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Governo Meloni
**Sicurezza: Schlein, 'è più grande fallimento governo Meloni'**
La leader del Partito Democratico, Schlein, attacca duramente il governo Meloni sulla sicurezza.
Sicurezza, Gnassi (Pd): “Il governo scarica sui sindaci per coprire i propri fallimenti, é cinico scaricabarile"
Il centrodestra accusa il governo di scaricare sui sindaci le responsabilità legate alla gestione delle emergenze, sostenendo che si tratti di un tentativo di nascondere i propri fallimenti.
Ultime notizie su Governo Meloni
Argomenti discussi: Costretto ad arretrare il governo si aggrappa alle opposizioni; Bonaccini: Sulla sicurezza il governo è in grande difficoltà. No a scorciatoie inutili, sì a più agenti pagati meglio; Meloni: Sulla sicurezza non arretriamo. Poi sfida Schlein: Speriamo in impegno comune; Conte il securitario Schlein e Avs in affanno: il Campo Largo fa acqua ovunque.
**Sicurezza: Schlein, 'è più grande fallimento governo Meloni'**Roma, 3 feb. (Adnkronos) - La sicurezza è il più grande fallimento del governo Meloni. I reati sono aumentati nel 2023, sono aumentati nel 2024. Piantedosi è stato indicato dalla Lega, che è al gover ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Sicurezza, Schlein: nuove norme liberticide, slogan per coprire fallimentiRoma, 4 feb. (askanews) – Voi volete parlare di nuove norme liberticide mentre noi vogliamo parlare di sicurezza concreta, non di slogan e titoli di giornale, bandierine piantate per coprire il vostr ... ildenaro.it
Dritto e rovescio. . "Sono contenta che la sinistra abbia scoperto il tema della sicurezza visto che per anni hanno detto che il problema non c'era" Giorgia Meloni a #drittoerovescio sulle parole di Elly Schlein sulla sicurezza facebook
Dite che la sicurezza è la vostra priorità. Ma quale Quella dei decreti che fanno rumore o quella della case che faticano a restare in piedi Anche quella degli sfollati di #Niscemi è sicurezza. La solidarietà non si annuncia, si finanzia. #Schlein x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.