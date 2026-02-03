La leader del Partito Democratico, Schlein, attacca duramente il governo Meloni sulla sicurezza. Secondo lei, il peggior fallimento di questo esecutivo sta nell’incapacità di garantire ordine pubblico. I dati sui reati mostrano un aumento costante: nel 2023 e anche nel 2024, i numeri sono cresciuti. Schlein non fa sconti e chiede misure più efficaci per fermare questa escalation.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza è il più grande fallimento del governo Meloni. I reati sono aumentati nel 2023, sono aumentati nel 2024. Piantedosi è stato indicato dalla Lega, che è al governo da 8 anni. Quando è che si assumeranno una responsabilità se ci sono ancora problemi di sicurezza?". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì' su La7. "La sicurezza va garantita ed è responsabilità anzitutto dello Stato e del Ministro degli Interni. E la smettessero di prendersela con i sindaci, perché non è una responsabilità dei sindaci. Vogliono fare qualcosa di serio sulla sicurezza? Noi abbiamo fatto con le altre opposizioni una proposta: riportino in Italia i soldi buttati, 800 milioni nei centri in Albania vuoti dove sono impiegati centinaia di esponenti di polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Sicurezza: Schlein, 'è più grande fallimento governo Meloni'**

