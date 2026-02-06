sicurezza scatta la stretta

Questa mattina il governo ha dato il via libera al pacchetto sicurezza. Dopo settimane di discussioni, il decreto è stato approvato con 33 articoli, insieme al disegno di legge che modifica le regole su ordine pubblico e giustizia. La misura, che cerca di rafforzare la tutela sulla sicurezza, entra ora nella fase finale prima di diventare legge.

Fumata bianca. Il pacchetto sicurezza è stato approvato. Almeno per due terzi: sono 33 gli articoli contenuti nel decreto e 29 nel disegno di legge che ridisegnano le norme su ordine pubblico e giustizia. Il quadro, però, non è completo: il provvedimento ad hoc sull’ immigrazione, che conterrà il contestato blocco navale, arriverà la prossima settimana. Al termine del Consiglio dei ministri, la premier Giorgia Meloni rivendica il risultato sui social: "Non sono misure spot, ma tasselli di una strategia". Poi, ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4 alza i toni contro le toghe: "Il doppiopesismo di certa parte della magistratura rende difficile difendere la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Dopo l’incidente di Capodanno in Svizzera, sono stati intensificati i controlli nei locali pubblici in Italia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza.

Nella provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno intensificato i controlli per contrastare il commercio e la detenzione illegale di fuochi d’artificio.

