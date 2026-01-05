Botti clandestini scatta la stretta nel Reggino

Nella provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno intensificato i controlli per contrastare il commercio e la detenzione illegale di fuochi d’artificio. L’operazione ha portato al sequestro di materiale esplodente e alla scoperta di attività clandestine, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nel territorio. Questa attività di vigilanza si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione e tutela della popolazione.

