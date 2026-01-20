Dopo Crans - Montana scatta la stretta sui locali | Sicurezza fondamentale ma senza caccia alle streghe

Dopo l’incidente di Capodanno in Svizzera, sono stati intensificati i controlli nei locali pubblici in Italia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza. Le autorità svolgono ispezioni più frequenti per verificare il rispetto delle normative, mantenendo un equilibrio tra prevenzione e rispetto delle attività. La priorità rimane la tutela dei cittadini, senza però creare allarmismi o eccessivi interventi repressivi.

Dopo la tragedia di capodanno in Svizzera sono aumentati blitz e controlli serrati nei locali di tutta Italia per verificare gli standard di sicurezza. A indirizzare le operazioni c’è anche una circolare del Viminale, che prevede regole più severe per le discoteche, piuttosto che per bar e ristoranti. “Si stanno controllando i locali che hanno l’autorizzazione di svolgere attività di intrattenimento, ma si stanno trascurando quelli che svolgono lo stesso esercizio in modo totalmente abusivo”, sostiene Maurizio Pasca, presidente Silb (Sindacato italiano locali da ballo). Per Pasca, bisognerebbe cominciare le verifiche da quei locali che occupano una zona griga, ovvero quei locali che si trasformano da bar e ristoranti in sale da ballo durante la stessa serata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

