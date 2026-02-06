Sicurezza ok del governo alle misure Meloni | Lo Stato non gira la testa Nordio | Evitare il ritorno delle Br

Il governo ha dato il via libera alle nuove misure di sicurezza. Meloni ha assicurato che lo Stato non si piegherà, mentre Nordio ha avvertito di evitare il ritorno delle Brigate Rosse. Durante la riunione, Piantedosi e Nordio hanno spiegato i dettagli senza aggiungere commenti, lasciando che siano le decisioni a parlare.

(Adnkronos) – Ha ascoltato in silenzio Matteo Piantedosi e Carlo Nordio snocciolare le singole misure senza intervenire. Raccontano che durante il Consiglio dei ministri, durato circa due ore e conclusosi con l'ok definitivo al nuovo 'pacchetto sicurezza', Giorgia Meloni abbia lasciato la parola ai suoi due ministri competenti che hanno voluto spiegare nel dettaglio i. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Governo Sicurezza Dl sicurezza, Meloni: "Non misure spot, lo Stato non gira la testa dall’altra parte" Questa mattina il Governo ha dato il via libera al nuovo decreto sulla sicurezza. Dl sicurezza, Nordio: “Vogliamo evitare il ritorno delle Br”. E Salvini rilancia: “Porteremo la cauzione in Parlamento” Il ministro Nordio assicura che il governo lavora per evitare il ritorno delle Brigate Rosse. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Governo Sicurezza Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza, frenata del governo al fermo preventivo di 12 ore: Servono approfondimenti; Cdm, ok al pacchetto sicurezza. Fermo preventivo di 12 ore. Meloni: Non sono misure spot - Soddisfazione al Viminale per approvazione norme. Adesso il governo auspica la condivisione in Parlamento; Sicurezza, Palazzo Chigi: Maggioranza proporrà a opposizione risoluzione unitaria. Le reazioni; Il Quirinale frena su scudo e fermo. Ecco i punti principali del nuovo decreto sicurezza. Sicurezza, ok del governo alle misure. Meloni: Lo Stato non gira la testa, Nordio: Evitare il ritorno delle BrHa ascoltato in silenzio Matteo Piantedosi e Carlo Nordio snocciolare le singole misure senza intervenire. Raccontano che durante il Consiglio dei ministri, durato circa due ore e conclusosi con l'ok ... adnkronos.com Sicurezza, i due pacchetti del governo: dal fermo preventivo alle baby gang, quali norme scattano subitoCosa prevedono le misure contenute nel decreto e nel disegno di legge. Il possesso di coltelli può portare all’arresto e a una multa per i genitori ... msn.com Forze dell’ordine, violenze, decreto sicurezza del governo. Parla l’ex capo della polizia Franco Gabrielli facebook Sicurezza, governo approva il decreto sicurezza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.