Dl sicurezza Nordio | Vogliamo evitare il ritorno delle Br E Salvini rilancia | Porteremo la cauzione in Parlamento

Il ministro Nordio assicura che il governo lavora per evitare il ritorno delle Brigate Rosse. Durante una conferenza stampa, Nordio ha spiegato che l’obiettivo è prevenire e reprimere ogni forma di terrorismo, senza lasciare spazio a nuove minacce. Salvini, invece, annuncia che porterà in Parlamento la proposta di portare la cauzione per i reati più gravi, puntando a rafforzare le misure di sicurezza. La lotta contro il terrorismo e la criminalità resta al centro delle discussioni politiche.

"Cerchiamo, con un'attività di prevenzione e di repressione, di evitare che quei tristi momenti si ripetano ". In conferenza stampa dopo l'approvazione del pacchetto Sicurezza in Consiglio dei ministri, Carlo Nordio si spinge a paragonare le violenze degli ultimi giorni con il fenomeno terroristico delle Brigate rosse, "nato proprio per una insufficiente attenzione, anche da parte dello Stato, verso queste forme di aggressività odiosa nei confronti delle forze dell'ordine che era stata trascurata, anche da parte della cosiddetta società civile", dice. Il ministro della Giustizia respinge la definizione di " scudo penale " per la norma – pensata per gli agenti di polizia – che impedisce l'iscrizione nel registro degli indagati di chi agisce in presenza di "evidente" legittima difesa: "Non è uno scudo penale, qui l'impunità non c'è per nessuno ", afferma.

