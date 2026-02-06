Sicurezza Nordio | Non sono norme liberticide e dalle camere penali rumoreggiano

Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha difeso le nuove norme sulla sicurezza, dicendo che non sono liberticide. La sua dichiarazione ha acceso il dibattito tra i penalisti, che hanno risposto con rumore e critiche. Nordio ha partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Roma, parlando con il presidente dell’Unione delle Camere Penali, Francesco Petrelli.

(LaPresse) Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha partecipato, a Roma, all'evento di inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani, dialogando sul palco con il presidente dell'Unione delle Camere Penali Francesco Petrelli. Al centro del dibattito il referendum costituzionale sulla giustizia, per il quale i penalisti si sono schierati per il sì. Minor convergenza, invece, quando è stato affrontato il tema del nuovo pacchetto sicurezza. In più di un'occasione, infatti, la platea ha rumoreggiato mentre il ministro spiegava le sue ragioni: "Non credo siano norme liberticide, che limitano la libertà di pensiero", è una delle frasi che ha scatenato le proteste dei penalisti.

