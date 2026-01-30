Referendum | Petrelli Comitato Sì Camere Penali Saviano propala falsità

La polemica tra Petrelli e Saviano si infiamma ancora. Petrelli del Comitato Sì Camere Penali attacca duramente lo scrittore, che ha parlato di un legame tra separazione delle carriere e lotta alle mafie. Petrelli ribatte che la separazione rafforza, invece di indebolire, la lotta contro le mafie, e accusa Saviano di diffondere false informazioni senza basi concrete. La discussione si fa sempre più accesa.

"La separazione rafforza, non indebolisce, la lotta alle mafie". " Roberto Saviano propala falsità sulla separazione delle carriere, alimentando una narrazione allarmistica che non ha alcun fondamento nei fatti. È l'ennesima bugia del fronte del No, che da tempo ha rinunciato a un confronto serio nel merito della riforma e preferisce agitare paure e mistificazioni". Lo afferma Francesco Petrelli, presidente del Comitato Camere Penali per il Sì. "È falso sostenere che la separazione delle carriere indebolisca la lotta alla mafia. È vero semmai il contrario: un sistema più equilibrato, con ruoli distinti e responsabilità chiare, rafforza le garanzie, l'efficienza e la credibilità della giurisdizione, anche nella repressione dei reati più gravi", aggiunge Petrelli.

