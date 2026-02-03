Questa settimana il governo approva nuove misure per la sicurezza nelle scuole. Verrà introdotto uno scudo per proteggere gli agenti e i cittadini, con l’obiettivo di prevenire incidenti e violenze. Il governo discuterà anche di zone rosse e di norme più severe sui coltelli per i minorenni. Dal fermo preventivo ai controlli più stringenti, il pacchetto mira a rafforzare la tutela negli ambienti scolastici. Giovedì il Consiglio dei ministri deciderà come applicare queste novità.

Dal fermo preventivo per bloccare i violenti prima che arrivino in piazza alla stretta sui coltelli per i minorenni, fino allo 'scudo' ma non solo per gli agenti, anche per tutti i cittadini, e alle zone rosse. Spaziano su più fronti le norme pronte ad entrare nel nuovo pacchetto sicurezza e sulle quali sono in corso in queste ore, oltre a quelle politiche, diverse riunioni tra i tecnici dei vari ministeri per analizzare nel dettaglio le misure e decidere quali far confluire nel decreto legge e quali nel disegno di legge. Le ipotesi sul tavolo Sul tavolo la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia di trattenere nei propri uffici, per un massimo di 12 ore - anche se Matteo Salvini vorrebbe fossero estese a 48 - persone individuate durante i controlli preventivi in vista di manifestazioni e ritenute pericolose per il pacifico svolgimento dei cortei. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scudo per gli agenti, fermo preventivo e zone rosse: quali sono le norme sulla sicurezza allo studio. Giovedì il Cdm

Approfondimenti su Scudo Agenti

Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori.

Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Scudo Agenti

Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia; Vertice sulla sicurezza: subito lo scudo penale per gli agenti e la stretta sui coltelli ai minori. Appello di Meloni all'opposizione: votiamo insieme; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Scudo per gli agenti e cortei: ecco la stretta sulla sicurezza. Il nodo del fermo preventivo.

Pacchetto sicurezza, cos’è lo scudo penale e cosa cambierebbe per gli agenti di poliziaUno scudo penale allargato, e non solo per gli agenti di polizia, come si pensava all’inizio. In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì pomeriggio, prendono forma le misure di sicurezza in ... ilsole24ore.com

Scudo per gli agenti, fermo preventivo e zone rosse: quali sono le norme sulla sicurezza allo studio. Giovedì il CdmUna riunione inizialmente era stata programmata per mercoledì. Stretta contro le violenze di piazza e i coltelli ai minorenni ... gazzettadelsud.it

La premier provoca e propone una risoluzione comune all’opposizione. Poi nel decreto mette lo scudo penale per gli agenti. Salvini fa pressioni per la cauzione sui cortei e il fermo preventivo, a rischio di incostituzionalità e dell’altolà di Mattarella - facebook.com facebook

Scudo per gli agenti e cortei: ecco la stretta sulla sicurezza. Il nodo del fermo preventivo x.com