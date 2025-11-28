Alis assemblea generale a Roma il 2 dicembre | governo imprese e istituzioni a confronto
Si terrà martedì 2 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma l’Assemblea Generale Alis 2025, appuntamento centrale per il mondo della logistica e della mobilità sostenibile. L’evento, ospitato nella Sala Santa Cecilia in via Pietro de Coubertin, aprirà gli accrediti alle 9 e proseguirà fino alle 13,30, portando sul palco rappresentanti del governo, delle imprese e delle istituzioni. Un confronto sul futuro della logistica italiana. Nel programma, fitto di interviste, dialoghi istituzionali e sessioni tematiche, si alterneranno moderatori del calibro di Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
