Si tuffa nel canale per salvare il cane | il gesto coraggioso si trasforma in tragedia

Un gesto d’amore per un animale, finito nel modo più crudele. A Monzambano, nel Mantovano, Enea Tonoli è morto a 46 anni dopo essersi tuffato nel canale Virgilio per salvare il suo cane. La tragedia è avvenuta nella serata di sabato 24 gennaio, poco dopo le 22, durante una passeggiata serale nelle campagne della frazione Olfino, dove l’acqua scorre in un alveo incassato e con sponde in cemento. Per chi lo conosceva, Enea era un grande amante degli animali. Tonoli, dipendente del Comune e molto attivo nel volontariato e nelle associazioni locali, stava camminando lungo l’argine quando il cane sarebbe scivolato dalla sponda ed è finito in acqua.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

