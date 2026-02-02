Etna Barbagallo | Nevica ma scompaiono gli spazzaneve è interruzione di pubblico servizio

L’Etna si copre di neve, ma le strade restano un problema. I mezzi spazzaneve, che dovrebbero essere sempre in funzione, scompaiono durante le peggiori nevicate. Barbagallo denuncia che si tratta di un’interruzione di pubblico servizio, con i mezzi che dovrebbero operare 24 ore su 24, anche di notte, per garantire la sicurezza e il passaggio sulla strada. La situazione mette in crisi i residenti e chi lavora sull’area, mentre le precipitazioni continuano a intensificarsi.

Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo che sull’argomento ha predisposto una interrogazione al Governo per denunciare l’interruzione di pubblico servizio “Questa è interruzione di pubblico servizio. Sull’Etna gli spalaneve e i mezzi spargisale devono essere attivi 24 ore su 24 e lavorare anche la notte, soprattutto durante e in seguito a violente precipitazioni e la caduta di neve abbondante. Questo per permettere l’accesso in quota ma soprattutto per garantire la sicurezza di automobilisti, appassionati e famiglie. E invece è successo, per l’ennesima volta, che in presenza di una nevicata ripetuta centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati per ore in strada, spesso con bimbi piccoli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Etna Precipitazioni

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Forlì hanno denunciato cinque persone per aver causato l’interruzione di pubblico servizio, arrestando un episodio di rissa a bordo di un treno che ha dovuto fermarsi in stazione.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo in seguito ai disagi verificatisi nel reparto di cure intensive dell’ospedale San Raffaele durante il fine settimana di Sant’Ambrogio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Etna Precipitazioni

Argomenti discussi: Etna, Barbagallo: Muri di neve e strade chiuse, Trantino inadeguato; Etna, Barbagallo (Pd): 'Strade bloccate da giorni, sindaco e città metropolitana inadeguati'; VIDEO | Gli spazzaneve Anas in azione per liberare le strade dell'Etna; Padre e figlia minorenne bloccati sull'Etna salvati dal Soccorso alpino.

Etna e parcheggi sommersi dalla neve, Barbagallo attacca Trantino: «Figuraccia internazionale»L’immobilismo della Città metropolitana di Catania e del sindaco metropolitano, Enrico Trantino, regala un’altra figuraccia internazionale e dimostra plasticamente la incapacità di programmare e ... lasicilia.it

Gli amori sono come i funghi ,non si sa se sono velenosi se no dopo averli mangiati e dopo è troppo tardi . Amanita - Etna - Sicily - Italy Foto di G. Barbagallo © 2025 ------------------ BUONGIORNO - facebook.com facebook

Etna, Barbagallo (Pd): "Strade bloccate da giorni, sindaco e città metropolitana inadeguati" x.com