Scandalo San Raffaele la procura apre un fascicolo conoscitivo | si valuta l’interruzione di pubblico servizio

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo in seguito ai disagi verificatisi nel reparto di cure intensive dell’ospedale San Raffaele durante il fine settimana di Sant’Ambrogio. L’indagine, un atto dovuto, mira a valutare eventuali responsabilità e l’interruzione di pubblico servizio, dopo i gravi episodi verificatisi tra il 6 e il 7 dicembre.

Un atto dovuto. Ieri la procura di Milano ha aperto un’inchiesta conoscitiva dopo i disastri che si sono verificati durante il fine settimana di Sant’Ambrogio (tra il 6 e il 7 dicembre) nel reparto cure intensive dell’ospedale privato-convenzionato  San Raffaele di Milano. Un fascicolo solo conoscitivo (per adesso). Per il momento il fascicolo aperto è un  modello 45, quello degli atti non costituenti notizia di reato e senza indagati. Ieri la procuratrice aggiunta Tiziana Sicialiano, a capo del sesto dipartimento Tutela della salute, ambiente e lavoro, ha ricevuto le prime due informative dei Nas dei carabinieri giunti mercoledì pomeriggio per verifiche nel reparto Iceberg dell’ospedale e della squadra mobile di Milano. Lanotiziagiornale.it

scandalo san raffaele procuraCaso San Raffaele, la Procura indaga sulla cooperativa a cui erano stati affidati i servizi infermieristici - Anche la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul caso dell'ospedale San Raffaele di Milano, che ha portato alle dimissioni dell'amministratore unico ... fanpage.it

scandalo san raffaele procuraSan Raffaele, la Procura di Milano apre un’inchiesta dopo la relazione dei Nas sul reparto andato in tilt - Al momento nessun indagato nè reati ipotizzati ma i pm vogliono verificare cosa sia realmente successo nel reparto di medicina ad alta intensità dove lavorano gli infermieri di una cooperativa esterna ... msn.com

scandalo san raffaele la procura apre un fascicolo conoscitivo si valuta l8217interruzione di pubblico servizio

© Lanotiziagiornale.it - Scandalo San Raffaele, la procura apre un fascicolo conoscitivo: si valuta l’interruzione di pubblico servizio

Sanità. truffa da 28 milioni al san Raffaele. 9 indagati

Video Sanità. truffa da 28 milioni al san Raffaele. 9 indagati