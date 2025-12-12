Scandalo San Raffaele la procura apre un fascicolo conoscitivo | si valuta l’interruzione di pubblico servizio

La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo in seguito ai disagi verificatisi nel reparto di cure intensive dell’ospedale San Raffaele durante il fine settimana di Sant’Ambrogio. L’indagine, un atto dovuto, mira a valutare eventuali responsabilità e l’interruzione di pubblico servizio, dopo i gravi episodi verificatisi tra il 6 e il 7 dicembre.

Un atto dovuto. Ieri la procura di Milano ha aperto un’inchiesta conoscitiva dopo i disastri che si sono verificati durante il fine settimana di Sant’Ambrogio (tra il 6 e il 7 dicembre) nel reparto cure intensive dell’ospedale privato-convenzionato San Raffaele di Milano. Un fascicolo solo conoscitivo (per adesso). Per il momento il fascicolo aperto è un modello 45, quello degli atti non costituenti notizia di reato e senza indagati. Ieri la procuratrice aggiunta Tiziana Sicialiano, a capo del sesto dipartimento Tutela della salute, ambiente e lavoro, ha ricevuto le prime due informative dei Nas dei carabinieri giunti mercoledì pomeriggio per verifiche nel reparto Iceberg dell’ospedale e della squadra mobile di Milano. Lanotiziagiornale.it

Pierfrancesco Majorino. . Il Presidente Fontana e l'Assessore Bertolaso devono riferire in Consiglio Regionale sullo scandalo gravissimo accaduto al San Raffaele. Siamo pronti a bloccare i lavori sul bilancio pur di ottenere risposte: sulla salute delle persone - facebook.com facebook

