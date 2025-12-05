Fuma cannabis light poi apre la finestra e si getta nel vuoto Studente 23enne muore a Milano davanti al fratello | Diceva frasi senza senso
Stava fumando della marijuana light insieme al fratello in un b&b in zona Stazione Centrale, a Milano, quando ha iniziato a pronunciare frasi senza senso, come fosse in preda ad allucinazioni. Improvvisamente Mustafa Erdem A. si è voltato, ha aperto la finestra e si è gettato nel vuoto. Sono state aperte due indagini parallele, una a Milano e una a Firenze, sulla morte del 23enne turco, studente in una delle università milanesi e morto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre. Gli inquirenti ipotizzano che la sostanza a basso contenuto di Thc contenesse infiorescenze alterate con sostante non dichiarate apertamente. 🔗 Leggi su Open.online
