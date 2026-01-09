Suo figlio ha investito un bambino E si fanno dare gioielli da 50mila euro La truffa a San Giovanni Valdarno

A San Giovanni Valdarno, una giovane persona è stata coinvolta in un incidente stradale che ha coinvolto un bambino e una donna. Successivamente, si sono verificati episodi di truffa, con richieste di denaro e gioielli di alto valore. La vicenda solleva questioni sulla gestione di situazioni delicate e sulla prevenzione di frodi legate a incidenti stradali.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 9 gennaio 2025 – “Suo figlio ha investito sulle strisce una donna e un bambino, rischia dai 18 ai 25 anni di carcere se non viene pagata una cauzione”. Una telefonata che nessuna mamma vorrebbe mai ricevere, perlopiù avvalorata dalle lacrime del figlio stesso 28enne che vive e lavora in Germania come ingegnere informatico. Peccato che la donna 70enne e il marito di quattro anni più grande fossero vittime della più classica delle truffe del finto incidente per estorcere soldi e preziosi in un momento di assoluto dramma. La truffa da 50mila euro. E così, purtroppo, è stato con un conto finale che più salato non si può: oltre 50 mila euro tra orologi, collanine, bracciali, orecchini, le fedi nuziali tutto d’oro assieme ad altri ricordi di una vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Suo figlio ha investito un bambino”. E si fanno dare gioielli da 50mila euro. La truffa a San Giovanni Valdarno Leggi anche: San Giovanni Valdarno, 87enne investito da un’auto: è grave Leggi anche: L'audio shock della truffa a un'anziana: "Suo figlio ha investito due pedoni" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Suo figlio ha investito una donna incinta, anziano vittima della truffa del finto carabiniere. Presi i presunti autori; Angelika Hutter in fin di vita, nel 2023 investì e uccise una famiglia in Cadore; Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita: è la donna che travolse e sterminò una famiglia a Santo Stefano di Cadore; Truffa del finto incidente a San Giovanni: anziani raggirati, spariti gioielli per 50mila euro. “Suo figlio ha investito un bambino”. E si fanno dare gioielli da 50mila euro. La truffa a San Giovanni Valdarno - Il marito viene mandato da un avvocato con una scusa e resta fuori un’ora: lei consegna tutto a un uomo ... lanazione.it

«Suo figlio ha investito una bimba». Raggirata a Matelica una 84enne, truffatori fuggono con 10mila euro: denunciati due napoletani - MATELICA «Suo figlio ha investito una bambina, se non ci consegna mille euro finisce in carcere». corriereadriatico.it

«Suo figlio ha investito donna incinta, serve denaro», sventata truffa ad anziana - A far scattare l'allarme, l'altro giorno, è stato il figlio il quale, insospettito da una richiesta telefonica ricevuta dalla madre, ha contattato ... ilmattino.it

"Suo figlio ha investito un bambino" Ecco cosa è emerso dalle indagini - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.