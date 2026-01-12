Politica italiana in lutto l’annuncio é arrivato poco fa

La politica italiana e il mondo della ricerca scientifica piangono la scomparsa di Luigi ‘Gino’ Nicolais, figura di spicco che ha dedicato la sua carriera all’unione tra academia e istituzioni pubbliche. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il panorama nazionale, lasciando un vuoto nel campo dell’innovazione e del servizio pubblico.

Il mondo della politica italiana e quello della ricerca scientifica sono in lutto per la morte di Luigi 'Gino' Nicolais, figura di rilievo nazionale che per anni ha unito attività accademica e impegno nelle istituzioni. La sua scomparsa segna la fine di un percorso lungo decenni, caratterizzato da un costante lavoro sui temi dell' innovazione, della scienza e della pubblica amministrazione, con particolare attenzione al Mezzogiorno. Per molto tempo è stato considerato uno dei principali esempi di politica fondata sulla competenza e sul rigore, con un profilo lontano dalla sovraesposizione mediatica e centrato sui contenuti.

