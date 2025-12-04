Si nasconde dietro l' auto dell' ex moglie ma suona l' allarme del braccialetto elettronico | arrestato

Nonostante avesse il braccialetto elettronico alla caviglia e un divieto di avvicinamento, avrebbe provato a raggiungere, non si sa con quali intenzioni, l’appartamento in cui abita l’ex moglie. La polizia ha arrestato la sera del 24 novembre un uomo che si era nascosto in un parcheggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Si nasconde dietro l’auto dell’ex moglie ma suona l’allarme del braccialetto elettronico: arrestato - Mentre la Procura sta valutando se impugnare l’ordinanza emessa dal gip Carmen Salustro con cui – a fronte della richiesta di arresto per diciotto indagati – sono finiti ai domiciliari soltanto in tre ... Secondo mondopalermo.it

Cremona, si nasconde dietro sedile nell’auto della ex moglie e la minaccia con un flacone di benzina: “Ti brucio” - Cremona, 22 marzo 2025 – I carabinieri hanno arrestato un uomo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cremona: è accusato di atti persecutori e ... Si legge su ilgiorno.it