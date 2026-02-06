Si accorda con prostituta ma poi non paga condannato per violenza sessuale ad Anversa | È mancato consenso

Il tribunale di Anversa ha condannato un uomo di 30 anni per violenza sessuale dopo aver avuto un rapporto con una prostituta. La decisione ha sorpreso molti, perché ha stabilito che il mancato pagamento pattuito equivale a mancanza di consenso. L’uomo aveva raggiunto un accordo con la donna, ma poi si rifiutò di pagare, e il giudice ha deciso di considerare questa mancanza di pagamento come una forma di coercizione. È la prima volta che succede in Belgio e già scatena molte discussioni.

Una decisone senza precedenti quella del tribunale belga che è destinata a far discutere non per la pena inflitta al cliente 30enne ma perché sancisce che il mancato pagamento pattuito equivale a mancanza di consenso e quindi a violenza sessuale.

