Si accorda per un incontro sessuale ma finisce derubato in auto al Quarticciolo

Un incontro sessuale programmato lungo viale Palmiro Togliatti, nel quartiere Quarticciolo, si è concluso con un episodio di furto. Poco prima di mezzanotte, due persone si sono accordate per incontrarsi in strada, ma durante l’incontro sono state derubate mentre si trovavano in auto. L’accaduto evidenzia i rischi di incontri non verificati e invita alla prudenza nelle relazioni in ambienti pubblici.

