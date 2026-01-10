Si accorda per un incontro sessuale ma finisce derubato in auto al Quarticciolo
Un incontro sessuale programmato lungo viale Palmiro Togliatti, nel quartiere Quarticciolo, si è concluso con un episodio di furto. Poco prima di mezzanotte, due persone si sono accordate per incontrarsi in strada, ma durante l’incontro sono state derubate mentre si trovavano in auto. L’accaduto evidenzia i rischi di incontri non verificati e invita alla prudenza nelle relazioni in ambienti pubblici.
Un incontro sessuale pattuito per strada si è trasformato in un furto. È accaduto poco prima di mezzanotte, lungo viale Palmiro Togliatti, all'altezza dell'incrocio con via Prenestina.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un 44enne aveva raggiunto la zona per incontrare un giovane sex.
