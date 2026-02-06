Shoah e medicina nei Lager | Roque Pugliese ribadisce il monito sulla medicina dei lager

Roque Pugliese, delegato della Comunità ebraica di Napoli, ha richiamato l’attenzione sulla terribile storia della medicina nei Lager durante un incontro a Rende. Davanti a un pubblico attento, ha ricordato le sofferenze e le atrocità di quegli anni, sottolineando ancora una volta quanto sia importante non dimenticare. Pugliese ha spiegato come la scienza sia stata usata per scopi disumani e ha invitato a non perdere mai di vista questa pagina oscura della storia.

Roque Pugliese, il delegato per il Meridione della Comunità ebraica di Napoli, ha riportato alla memoria di Rende l’orrore della medicina nei Lager, con un incontro intenso presso il Cinema Santa Chiara. Il 5 febbraio, all’interno del centro storico della città calabrese, un gruppo di persone è intervenuto per onorare la memoria della Shoah, con un evento dedicato a un aspetto estremamente doloroso: l’utilizzo della medicina come mezzo di sperimentazione umana nei lager nazisti. Questo incontro, tenutosi a Rende – dove la comunità ebraica era già presente già nel XIX secolo – è stato un momento di riflessione e ricordo, con un racconto drammatico e agghiacciante da parte del dottor Roque Pugliese, che ha parlato di esperimenti clinici senza etica, condotti su bambini e adulti in nome dell’evidente ideologia antisemita.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Shoah Medicina Le storie dei camuni. Vita da internati nei lager dei nazisti Le storie dei camuni raccontano esperienze di vita durante il periodo dell’occupazione nazista, con particolare attenzione agli internati nei campi di concentramento. “Nei lager c’eravamo anche noi. Lo sterminio dei Triangoli Rosa” a Civitella Il 26 gennaio 2026, a Civitella, si ricorderà la persecuzione delle persone LGBTQIA+ nei lager nazisti, con un evento teatrale che porta alla luce le storie di chi ha vissuto quegli orrori. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Shoah Medicina Argomenti discussi: Per la prima volta una sopravvissuta alla Shoah parla in ebraico all’ONU; La vera storia del Morbo K e di Giovanni Borromeo, il medico che s'inventò una malattia immaginaria per salvare gli ebrei di Roma dai nazisti; Amit Weiner: Suono la musica scritta nei lager Così sopravvive il ricordo della Shoah; Il morbo di K diventa una fiction: chi era il medico che salvò la vita a decine di ebrei. Shoah, Rende non dimentica: Roque Pugliese e il monito sulla medicina dei lagerIn un affollato incontro al Cinema Santa Chiara, il delegato per il Meridione della Comunità ebraica di Napoli, Roque Pugliese, ha ripercorso le tappe più oscure della Shoah. cosenzapost.it Giorno Memoria, Mattarella: Shoah sterminio programmato nei dettagliRoma, 27 gen. (askanews) – La Shoah è stata non soltanto una barbara e improvvisa esplosione di odio e di violenza razziale, quanto un’ideologia, una cosiddetta politica, un vero e proprio sistema di ... ildenaro.it Nella Giornata della Memoria la nostra regione è tornata a interrogarsi sul valore storico e civile della Shoah. In un’intervista a Avvenire di Calabria, Roque Pugliese, referente per la Calabria della Comunità Ebraica di Napoli, richiama l’importanza di compren facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.