le storie dei camuni vita da internati nei lager dei nazisti

Le storie dei camuni raccontano esperienze di vita durante il periodo dell’occupazione nazista, con particolare attenzione agli internati nei campi di concentramento. Questa narrazione si concentra sulla vicenda di Domenico, nato nel 1911, internato nel lager III-D di Berlino con il numero di matricola 66882, e sul suo coinvolgimento nell’Arbeitskommando 389. Un’analisi che contribuisce a preservare la memoria di quegli eventi e delle persone che li hanno vissuti.

SONICO (Brescia) La passione del presidente di Anei Fabio Branchi nasce sin da ragazzo, quando ha iniziato a desiderare di saperne di più sulla vita di suo nonno Domenico, classe 1911, internato nel lager III-D di Berlino con il numero di matricola 66882 e impiegato all’Arbeitskommando 389. Su di lui Branchi ha scritto il libro “Guerra e prigionia di un Sonicese“ e di lui, come di molti altri, parla nel libro “Oltre il reticolato - Memorie degli Internati Militari del Comune di Sonico nei lager nazisti 1943-1945“ suo e di Silvano Depari. "Mio nonno era un falegname in terra camuna, fu un soldato di fanteria al 71esimo Reggimento e fu costretto a operare da prigioniero per due anni a Berlino dove venne internato – spiega Branchi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

