Maccarese manifesti abusivi alla Casa della Partecipazione | Sfregio inaccettabile

A Maccarese, sui muri esterni della Casa della Partecipazione, sono stati affissi manifesti abusivi contenenti messaggi inappropriati. L’episodio rappresenta un atto di vandalismo che viola il rispetto degli spazi pubblici e istituzionali, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La situazione richiede interventi tempestivi per tutelare il decoro e la sicurezza del luogo.

Fiumicino, 7 gennaio 2025 – "Affisso manifesto dal contenuto inaccettabile sulle mura esterne della Casa della Partecipazione di Maccarese. Un gesto grave che colpisce un luogo pubblico dedicato alla partecipazione civica, al confronto e alla vita democratica della nostra comunità". Lo dichiarano i gruppi di opposizione del comune di Fiumicino PD, Sinistra e Reti Civiche, Lista Civica Ezio. "Non si tratta di una semplice affissione abusiva, ma di un'azione deliberata che p rende di mira uno spazio simbolo di legalità e inclusione. Ancora più preoccupante – sottolineano i consiglieri comunale di opposizione – è il richiamo ad Acca Larentia, episodio storico che nel tempo, purtroppo, è stato strumentalizzato da ambienti che si richiamano apertamente all'ideologia fascista".

