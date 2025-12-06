FdI sfregiata la targa della sede | Clima di odio che si alimenta
"La targa all’ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. Lo diciamo con chiarezza: la targa verrà sostituita e il muro ripulito immediatamente. Non sarà certo un gesto vile a intimorirci. Ci sono ben altre azioni che potrebbero anche solo sfiorare l’idea di farci paura". Con queste parole Fratelli d’Italia denuncia l’atto vandalico che ha colpito la sua sede di via Cavallotti a Pontedera. Mani ignote hanno graffiato il logo del partito e una vernice nera ha vergato alcune parole. "La nostra sede è un luogo vivo, frequentato ogni settimana dai ragazzi del movimento giovanile per confrontarsi su attualità, iniziative e temi politici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sfregiata anche la targa dedicata a Gaj Tachè, il bambino di due anni ucciso nel 1982 da terroristi palestinesi. Solidarietà bipartisan alla comunità ebraica. Mattarella telefona al presidente Fadlun. Silenzio da Albanese. - facebook.com Vai su Facebook
Sfregio alla sinagoga e alla targa di un bambino vittima del terrorismo. Il centrodestra: “La deriva antisemita dilaga” Vai su X
FdI, sfregiata la targa della sede: "Clima di odio che si alimenta" - "La targa all’ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. Lo riporta lanazione.it
Atti vandalici contro la sede di FdI a Pontedera: targa danneggiata. La presidente Luperini: "Non ci intimoriranno" - "La targa all’ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. Secondo gonews.it
Nuovo atto vandalico alla sede di FdI. Amorese: "Non ci faremo intimidire" - Spaccata la targa d’ingresso del coordinamento provinciale: "Gesto vile". Segnala lanazione.it
Scritte contro la premier Meloni della sede FdI di Martano, Congedo: «Sfregio sinistra» - La sede di Martano (Lecce) di Fratelli d’Italia è stata vandalizzata questa mattina al passaggio del corteo del 25 Aprile. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it