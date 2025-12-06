FdI sfregiata la targa della sede | Clima di odio che si alimenta

"La targa all’ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. Lo diciamo con chiarezza: la targa verrà sostituita e il muro ripulito immediatamente. Non sarà certo un gesto vile a intimorirci. Ci sono ben altre azioni che potrebbero anche solo sfiorare l’idea di farci paura". Con queste parole Fratelli d’Italia denuncia l’atto vandalico che ha colpito la sua sede di via Cavallotti a Pontedera. Mani ignote hanno graffiato il logo del partito e una vernice nera ha vergato alcune parole. "La nostra sede è un luogo vivo, frequentato ogni settimana dai ragazzi del movimento giovanile per confrontarsi su attualità, iniziative e temi politici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

