Fasci di m… Sfregiata la sede FdI della Garbatella

Un nuovo atto vandalico colpisce la sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella, a Roma. Questa volta, qualcuno ha imbrattato il locale con scritte offensive e insulti, lasciando dietro di sé segni chiari di vandalismo. La sede, un punto storico della destra nel quartiere, si trova di nuovo nel mirino di chi vuole disturbare il partito. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro questi gesti e quali siano le motivazioni.

Ancora un atto vandalico, ancora uno sfregio contro una sede di partito: stavolta a essere stata presa di mira è la storica location di Fratelli d'Italia alla Garbatella a Roma, da sempre punto di riferimento della destra nel quartiere. È qui che Giorgia Meloni è cresciuta politicamente e forse è proprio lei che ignoti (per ora) hanno voluto colpire con le scritte in vernice rossa vergate sulle saracinesche. "Fasci di merda", "Falsa", si legge in caratteri cubitali. La provenienza dell'insulto è presto detta: sulle pareti esterne della sede sono stati disegnati enormi simboli comunisti con falce e martello, proprio a rivendicare e a sottolineare la firma degli autori.

