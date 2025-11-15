Incidente aereo sfiorato per un volo Air Arabia dopo il decollo da Catania | possibile disorientamento dei piloti

Un possibile episodio di disorientamento spaziale dei piloti potrebbe essere all’origine della pericolosa perdita di quota che ha coinvolto un Airbus A320 di Air Arabia subito dopo il decollo da Catania. Nella notte del 20 settembre, il velivolo diretto in Giordania è arrivato a sfiorare il mare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Si chiamava Marco Eusebio Pavan, 57 anni, la vittima dell’incidente aereo avvenuto oggi venerdì 14 novembre sul territorio di Casalromano (Mantova). Viaggiava da solo sul velivolo. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente aereo, precipita un elicottero privato: morto pilota torinese ift.tt/7HdEnUh Vai su X

Volo Air Arabia in difficoltà: atterraggio a soli 12 metri dal mare a Catania - Un volo di Air Arabia ha rischiato un grave incidente, scendendo a soli 12 metri sopra il livello del mare subito dopo il decollo dall'aeroporto di Catania. Da notizie.it

Paura in volo da Catania a Madrid: aereo sfiora un pallone meteorologico a 11mila metri - Momenti di tensione a oltre undicimila metri di quota per un volo di linea partito da Catania e diretto a Madrid. Lo riporta catania.liveuniversity.it

Catania, aereo a 12 metri dallo schianto in mare: gli errori dei piloti, gli allarmi e l’ombra del «disorientamento» - Il rapporto preliminare dell’Ansv su quanto accaduto il 20 settembre scorso: l’aereo ha perso quota subito dopo il decollo perché i piloti non hanno inserito i parametri di velocità ... Secondo msn.com