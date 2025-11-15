Incidente aereo sfiorato per un volo Air Arabia dopo il decollo da Catania | possibile disorientamento dei piloti

Cataniatoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un possibile episodio di disorientamento spaziale dei piloti potrebbe essere all’origine della pericolosa perdita di quota che ha coinvolto un Airbus A320 di Air Arabia subito dopo il decollo da Catania. Nella notte del 20 settembre, il velivolo diretto in Giordania è arrivato a sfiorare il mare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

