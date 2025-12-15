Incidente sfiorato nello spazio satellite cinese rischia l’impatto con uno Starlink Cosa è successo

Il 15 dicembre 2025 si è verificato un incidente sfiorato nello spazio tra uno Starlink e un satellite cinese lanciato il 10 dicembre. I due oggetti sono passati a soli 200 metri di distanza, rischiando una collisione ad altissima velocità. L'episodio mette in evidenza le sfide della gestione del traffico orbitale e la crescente presenza di satelliti in orbita.

Roma, 15 dicembre 2025 – Incidente sfiorato nello spazio tra due satelliti. Uno Starlink e un satellite lanciato da un razzo cinese il 10 dicembre scorso hanno rischiato di entrare in collisione sfiorandosi ad altissima velocità ad appena 200 metri di distanza. Lo ha reso noto su X il vice presidente di Starlink, Michael Nicolls, sottolineando la necessità di un sistema di coordinamento internazionale. Il rischio collisione. Il recente incidente sventato riapre il tema della sicurezza e della regolamentazione in orbita, rendendo evidente la sempre maggiore importanza di un coordinamento perché lo spazio sta diventando molto affollato.

A rendere pubblico l'episodio è stato Michael Nicolls di Starlink

