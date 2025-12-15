Incidente sfiorato nello spazio satellite cinese rischia l’impatto con uno Starlink Cosa è successo

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 dicembre 2025 si è verificato un incidente sfiorato nello spazio tra uno Starlink e un satellite cinese lanciato il 10 dicembre. I due oggetti sono passati a soli 200 metri di distanza, rischiando una collisione ad altissima velocità. L'episodio mette in evidenza le sfide della gestione del traffico orbitale e la crescente presenza di satelliti in orbita.

incidente sfiorato nello spazio satellite cinese rischia l8217impatto con uno starlink cosa 232 successo

© Quotidiano.net - Incidente sfiorato nello spazio, satellite cinese rischia l’impatto con uno Starlink. Cosa è successo

Roma, 15 dicembre 2025 –  Incidente sfiorato nello spazio tra due satelliti. Uno  Starlink e un satellite lanciato da un razzo cinese il 10 dicembre scorso hanno rischiato di entrare in collisione sfiorandosi ad altissima velocità ad appena 200 metri di distanza. Lo ha reso noto su X il vice presidente di Starlink, Michael Nicolls, sottolineando la necessità di un sistema di coordinamento internazionale.  Il rischio collisione . Il recente incidente sventato riapre il tema della sicurezza e della regolamentazione in orbita, rendendo evidente la sempre maggiore importanza di un coordinamento perché lo spazio sta diventando molto affollato: dai 3. Quotidiano.net

E SE UN ASTEROIDE COLPISSE ROMA?

Video E SE UN ASTEROIDE COLPISSE ROMA?

incidente sfiorato spazio satelliteIncidente sfiorato nello spazio, satellite cinese rischia l’impatto con uno Starlink. Cosa è successo - L’incrocio ad altissima velocità ad appena 200 metri di distanza, la manovra di elusione e la denuncia: “Serve un coordinamento”. quotidiano.net

incidente sfiorato spazio satelliteSfiorata la collisione in orbita bassa tra un satellite cinese di Cas Space e uno Starlink - A rendere pubblico l'episodio è stato Michael Nicolls di Starlink ... msn.com