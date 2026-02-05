Weekend di maschere e sapori tra Fira de Bagoin Carnival Run carri allegorici Macbeth e Chi cerca trova
Il Carnevale in Romagna si avvicina e il weekend si anima con vari eventi. A Fira de Bagoin si svolgono carri allegorici, giochi e degustazioni di dolci tipici. In città, i partecipanti indossano maschere e si divertono tra musica e tradizioni. Non manca neanche la corsa Carnival Run, che porta tanti appassionati in strada. Nel frattempo, si preparano anche spettacoli come Macbeth e
Maschere, carri, giochi e dolci della tradizione: in Romagna il Carnevale si prepara con largo anticipo, con un fine settimana ricco di appuntamenti per grandi e piccoli. Accanto all'atteso ritorno della Fira de Bagoin a Villa Verucchio, trovano spazio anche il teatro, l'opera, mostre, laboratori.🔗 Leggi su Riminitoday.it
