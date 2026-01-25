Roma-Milan sfida da alta classifica all’Olimpico | Gasperini va con i titolari

Roma e Milan si affrontano all’Olimpico nella 22ª giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle 20:45. Gasperini schiera i titolari per questa importante sfida di alta classifica. Le due squadre cercano punti fondamentali per mantenere le proprie posizioni in classifica, in un match che promette equilibrio e competizione.

È tutto pronto all’Olimpico per Roma–Milan, calcio d’inizio alle 20:45 per la 22ª giornata di Serie A. In palio punti pesanti: rossoneri secondi a 46, giallorossi quarti a 42. La Roma cerca il colpo per spezzare il tabù negli scontri diretti. Gian Piero Gasperini non fa calcoli e si affida ai titolarissimi. Davanti a Svilar la difesa è Mancini–Ndicka–Ghilardi (fuori Hermoso ), corsie a Celik e Wesley. In mezzo torna la coppia Cristante–Koné. Davanti qualità argentina: Dybala e Soulé alle spalle di Malen. Il Milan di Massimiliano Allegri risponde con Maignan tra i pali, linea a tre Tomori–Gabbia–De Winter, centrocampo con Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

